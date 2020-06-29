حلس: لدى شعبنا وقيادته الكثير من الخيارات ومفاتيح الحل لمواجهة الضم
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، أحمد حلس (أبو ماهر): ان إسرائيل بدأت منذ فترة إجراءات تنفيذ قرار الضم للأراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان، وجدار الضم العنصري، والحواجز المنتشرة بكافة محافظات الضفة، إضافة على التعقيدات الإسرائيلية التي يواجهها أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة.
وأكد حلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن الشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس، هو الذي يملك مفاتيح الحل، ورفض قرار الضم، موضحاً أن القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، والخطوات التي بدأها شعبنا الفلسطيني، والتي ستأخذ أشكالاً تصاعدية، كل ذلك سينهي هذا المخطط الإسرائيلي.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، أحمد حلس (أبو ماهر): ان إسرائيل بدأت منذ فترة إجراءات تنفيذ قرار الضم للأراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان، وجدار الضم العنصري، والحواجز المنتشرة بكافة محافظات الضفة، إضافة على التعقيدات الإسرائيلية التي يواجهها أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة.
وأكد حلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن الشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس، هو الذي يملك مفاتيح الحل، ورفض قرار الضم، موضحاً أن القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، والخطوات التي بدأها شعبنا الفلسطيني، والتي ستأخذ أشكالاً تصاعدية، كل ذلك سينهي هذا المخطط الإسرائيلي.
وأضاف حلس: "نحن نقول لم يبق من هذه الاتفاقيات شيء ليلتزم به الشعب الفلسطيني، ومن هنا جاء الانفكاك من هذه الاتفاقيات لنبدأ مرحلة جديدة".
كما أكد أن إسرائيل بدعم أمريكي تريد أن تصادر كل الأرض الفلسطينية، لأنها لا تؤمن بوجود شعب فلسطين، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الخطة الإسرائيلية الأمريكية.
وحذر حلس قائلاً: "اما أن تقوم دولتنا الفلسطينية على أرضنا، وإما لن يكون هناك سلام، ولن ينعم أحد بالسلام على هذه الأرض"، مؤكداً بأن شعبنا لديه الكثير من الخيارات، التي يمكن أن يقدم عليها وشعبنا لديه خزان وافر من الإمكانيات، وعنده القدرة على التضحية من أجل الوطن، ودعا الفصائل الفلسطينية للوحدة؛ لمجابهة تلك المخاطر.
وبيَّن حلس بأن العالم ينطلق من مصالحه، والأمة العربية لديها أوراق كثيرة، تؤثر على مصالح العالم، وإذا ما استخدمت ورقة المصالح، يمكن أن تؤتي أكلها، ويمكن أن تحقق النتائج المرجوة.
وعن استفراد الاحتلال بالضفة، وتحييد غزة، قال حلس: بإنه لا يمكن الاستفراد بمكان دون آخر، لأن شعبنا الفلسطيني واحد موحد وسيتصدى مجتمعاً، وسيكون صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال.
وقال حلس: إن الرئيس محمود عباس، رجل يؤمن بالسلام العادل والقائم على إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً أن الرئيس قدم للعالم النموذج الملتزم بالتسوية السياسية، إضافة لالتزامه بمصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقه.
كما أكد أن إسرائيل بدعم أمريكي تريد أن تصادر كل الأرض الفلسطينية، لأنها لا تؤمن بوجود شعب فلسطين، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الخطة الإسرائيلية الأمريكية.
وحذر حلس قائلاً: "اما أن تقوم دولتنا الفلسطينية على أرضنا، وإما لن يكون هناك سلام، ولن ينعم أحد بالسلام على هذه الأرض"، مؤكداً بأن شعبنا لديه الكثير من الخيارات، التي يمكن أن يقدم عليها وشعبنا لديه خزان وافر من الإمكانيات، وعنده القدرة على التضحية من أجل الوطن، ودعا الفصائل الفلسطينية للوحدة؛ لمجابهة تلك المخاطر.
وبيَّن حلس بأن العالم ينطلق من مصالحه، والأمة العربية لديها أوراق كثيرة، تؤثر على مصالح العالم، وإذا ما استخدمت ورقة المصالح، يمكن أن تؤتي أكلها، ويمكن أن تحقق النتائج المرجوة.
وعن استفراد الاحتلال بالضفة، وتحييد غزة، قال حلس: بإنه لا يمكن الاستفراد بمكان دون آخر، لأن شعبنا الفلسطيني واحد موحد وسيتصدى مجتمعاً، وسيكون صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال.
وقال حلس: إن الرئيس محمود عباس، رجل يؤمن بالسلام العادل والقائم على إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً أن الرئيس قدم للعالم النموذج الملتزم بالتسوية السياسية، إضافة لالتزامه بمصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقه.
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