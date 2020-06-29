حلس: لدى شعبنا وقيادته الكثير من الخيارات ومفاتيح الحل لمواجهة الضم



وبيَّن حلس بأن العالم ينطلق من مصالحه، والأمة العربية لديها أوراق كثيرة، تؤثر على مصالح العالم، وإذا ما استخدمت ورقة المصالح، يمكن أن تؤتي أكلها، ويمكن أن تحقق النتائج المرجوة.



وعن استفراد الاحتلال بالضفة، وتحييد غزة، قال حلس: بإنه لا يمكن الاستفراد بمكان دون آخر، لأن شعبنا الفلسطيني واحد موحد وسيتصدى مجتمعاً، وسيكون صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال.



وقال حلس: إن الرئيس محمود عباس، رجل يؤمن بالسلام العادل والقائم على إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً أن الرئيس قدم للعالم النموذج الملتزم بالتسوية السياسية، إضافة لالتزامه بمصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وأضاف حلس: "نحن نقول لم يبق من هذه الاتفاقيات شيء ليلتزم به الشعب الفلسطيني، ومن هنا جاء الانفكاك من هذه الاتفاقيات لنبدأ مرحلة جديدة".كما أكد أن إسرائيل بدعم أمريكي تريد أن تصادر كل الأرض الفلسطينية، لأنها لا تؤمن بوجود شعب فلسطين، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الخطة الإسرائيلية الأمريكية.وحذر حلس قائلاً: "اما أن تقوم دولتنا الفلسطينية على أرضنا، وإما لن يكون هناك سلام، ولن ينعم أحد بالسلام على هذه الأرض"، مؤكداً بأن شعبنا لديه الكثير من الخيارات، التي يمكن أن يقدم عليها وشعبنا لديه خزان وافر من الإمكانيات، وعنده القدرة على التضحية من أجل الوطن، ودعا الفصائل الفلسطينية للوحدة؛ لمجابهة تلك المخاطر.