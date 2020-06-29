شؤون فلسطينية

حنا عيسى: إسرائيل دولة احتلال ملزمة بتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني

حنا عيسى: إسرائيل دولة احتلال ملزمة بتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني
الدكتور حنا عيسى ، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة " تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل.

وعليه، فان أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949، تنطبقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم كون الأراضي الفلسطينية أراض محتلة، وان إسرائيل دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح امرأ محسوما، نظراً لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "إن كل ما طالبنا به ونطالبه هو تطبيق الشرعية الدولية، التي تعني إيقاف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".. ونعني في ذلك:

1- بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية، وتشكل خرقا للمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. كما وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.

وبهذا الصدد كذلك ندعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي دعا إسرائيل إلى: ".. تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية. إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تطالب فيها إسرائيل بالتوقف عن بناء او توسيع المستوطنات، وتؤكد على عدم شرعيتها مثل قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000.


2- مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى ال "نومانز لاند "من جانب أول وقرارات الشرعية الدولية 242، 338، 1397، خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أضيف إلى هذه المرجعيات قرار 1515 المعروف من جانب ثان.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً: بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان إسرائيل غير معنية باستمرار العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب- حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م.

لذا، المطلوب من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الامن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، بما يحقق السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الشيخ لـ (نتنياهو): أتحدى أن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك

الشيخ لـ (نتنياهو): أتحدى أن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك

نتنياهو: الضم يُعزز السلام وأدعو الفلسطينيين إلى التفاوض لإيجاد حل وسط

نتنياهو: الضم يُعزز السلام وأدعو الفلسطينيين إلى التفاوض لإيجاد حل وسط

الحكم بالسجن 14 شهرًا وغرامة على الأسير مهيب عبده

الحكم بالسجن 14 شهرًا وغرامة على الأسير مهيب عبده

وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد: حماس ستدفع الثمن باهظاً إذا أرادت اختبار إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد: حماس ستدفع الثمن باهظاً إذا أرادت اختبار إسرائيل

حلس: لدى شعبنا وقيادته الكثير من الخيارات ومفاتيح الحل لمواجهة الضم

حلس: لدى شعبنا وقيادته الكثير من الخيارات ومفاتيح الحل لمواجهة الضم

الاحتلال يواصل عمليات التجريف بوادي الربابة في سلوان

الاحتلال يواصل عمليات التجريف بوادي الربابة في سلوان

أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة

الإحصاء: 349 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2020

الإحصاء: 349 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

الحكم بالسجن 14 شهرًا وغرامة على الأسير مهيب عبده

الحكم بالسجن 14 شهرًا وغرامة على الأسير مهيب عبده

الاحتلال يواصل عمليات التجريف بوادي الربابة في سلوان

الاحتلال يواصل عمليات التجريف بوادي الربابة في سلوان

حنا عيسى: إسرائيل دولة احتلال ملزمة بتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني

حنا عيسى: إسرائيل دولة احتلال ملزمة بتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني

أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة

مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

منوعات

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

عربي

هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر

هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر