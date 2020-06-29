شؤون فلسطينية

أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم والخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الاثنين، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

أسعار الدواجن:

أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

أسعار الدجاج:

1ك = 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 21 شيكل

فخد: 11 شيكل

دبوس: 12 شيكل

جناح: 8  شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

أسعار الخضروات:

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل

بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية:  1 ك = 2شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل

بامية بلدية: 8 – 10 شيكل

بامية مصرية: 5 – 6 شيكل

ملوخية: 1 ك = 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل

بصل بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل

باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل

كوسا: 1 ك = 1 شيكل

كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل

دوالي: 1ك = 10 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك =  3 شيكل

فقوس: 7 ك = 10 شيكل

فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل

ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

و7ك = 10 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

أسعار الفواكه:

سانتروزة: 1ك = 4 شيكل

3ك = 10

بطيخ: 1 شيكل

12 ك = 10 شيكل

شمام: 8ك = 10 شيكل

شمام بلدي:  6 – 7 ك = 10 شيكل

موز: 1 ك = 4 شيكل

موز: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 8 شيكل

تفاح: 6 شيكل

عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل

كرز (وقية): 4 شيكل

خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

أجاص:  6 شيكل

مانجا شيلي: 6 – 8 شيكل

كيوي: 1 ك = 5 شيكل

الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل

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