أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم والخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الاثنين، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شيكل
أسعار الدجاج:
1ك = 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 21 شيكل
فخد: 11 شيكل
دبوس: 12 شيكل
جناح: 8 شيكل
كبدة: 15 شيكل
أسعار الحبش:
1ك = 10 شيكل
صدر: 15 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل
جناح: 9 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل
أسعار الخضروات:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل
بامية بلدية: 8 – 10 شيكل
بامية مصرية: 5 – 6 شيكل
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل
دوالي: 1ك = 10 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 7 ك = 10 شيكل
فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و7ك = 10 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
أسعار الفواكه:
سانتروزة: 1ك = 4 شيكل
3ك = 10
بطيخ: 1 شيكل
12 ك = 10 شيكل
شمام: 8ك = 10 شيكل
شمام بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل
موز: 1 ك = 4 شيكل
موز: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 8 شيكل
تفاح: 6 شيكل
عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل
كرز (وقية): 4 شيكل
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
أجاص: 6 شيكل
مانجا شيلي: 6 – 8 شيكل
كيوي: 1 ك = 5 شيكل
الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل
شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم والخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الاثنين، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
أسعار الدواجن:
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شيكل
أسعار الدجاج:
1ك = 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 21 شيكل
فخد: 11 شيكل
دبوس: 12 شيكل
جناح: 8 شيكل
كبدة: 15 شيكل
أسعار الحبش:
1ك = 10 شيكل
صدر: 15 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل
جناح: 9 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل
أسعار الخضروات:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل
بامية بلدية: 8 – 10 شيكل
بامية مصرية: 5 – 6 شيكل
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل
دوالي: 1ك = 10 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 7 ك = 10 شيكل
فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و7ك = 10 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
أسعار الفواكه:
سانتروزة: 1ك = 4 شيكل
3ك = 10
بطيخ: 1 شيكل
12 ك = 10 شيكل
شمام: 8ك = 10 شيكل
شمام بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل
موز: 1 ك = 4 شيكل
موز: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 8 شيكل
تفاح: 6 شيكل
عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل
كرز (وقية): 4 شيكل
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
أجاص: 6 شيكل
مانجا شيلي: 6 – 8 شيكل
كيوي: 1 ك = 5 شيكل
الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل
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