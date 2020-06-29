فلسطين: 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 1716 حالة، وحالات الشفاء 621، وعدد الوفيات 8.





وأشارت الكيلة إلى أن طواقم الوزارة أجرت 4453 فحصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة، في وقت سابق، عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل، بعد إصابتها بفيروس (كورونا)، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى ثماني حالات.