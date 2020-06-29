شؤون فلسطينية

فلسطين: 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 97 حالة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات مختلفة بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 2345.

وأفادت الكيلة في تصريح عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على (فيسبوك)، أن توزيع الإصابات الـ 97 الجديدة، كان على النحو التالي: 52 في محافظة الخليل، 27 في محافظة بيت لحم، 5 محافطة نابلس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 6 حالات في العيزرية وأبو ديس، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في سلفيت، حالة في أريحا، حالة في جنين.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 1716 حالة، وحالات الشفاء 621، وعدد الوفيات 8.

وأشارت الكيلة إلى أن طواقم الوزارة أجرت 4453 فحصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة، في وقت سابق، عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل، بعد إصابتها بفيروس (كورونا)، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى ثماني حالات. 

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