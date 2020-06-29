شاهد: قيادي فلسطيني يدعو لعصيان مدني شامل لإسقاط مخطط الضم بالضفة الغربية





خاص دنيا الوطن- أحمد جلالدعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، مسؤول فرعها في قطاع غزة، جميل مزهر، إلى العصيان المدني الشامل لإسقاط المخطط الإسرائيلي، الخاص بضم أجزاء من الضفة الغربية.وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "غزة ترسل رسائل واضحة بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني والوجهاء، بأننا موحدون من أجل إسقاط مشروع الضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، وضمها للمسروق مُسبقاً".وأضاف مزهر: "استعادة الوحدة الوطنية نقطة الارتكاز المهمة لإسقاط هذا المشروع، الأمر الذي يتطلب اجتماع الأمناء العامين للفصائل للرد على هذه الجريمة".وتابع مزهر: "الأمر بحاجة إلى أن تبدأ قيادة منظمة التحرير بشكل عاجل وسريع؛ بسحب الاعتراف بهذا العدو الإسرائيلي، والإلغاء الواضح والصريح لاتفاقيات أوسلو، والمطلوب تطوير الحالة الشعبية الفلسطينية؛ لتتحول لانتفاضة شاملة بما يرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي، وتتحول لعصيان مدني شامل؛ لإسقاط هذا المخطط".