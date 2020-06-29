عاجل

  • الكيلة: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

  • جميل مزهر يدعو لعصيان مدني شامل لإسقاط مخطط الضم بالضفة الغربية

  • بدء سريان قرار إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة

  • إغلاق سجن (ريمون) ومنع الزيارات بعد ثبوت إصابة سجانين بـ(كورونا)

شؤون فلسطينية

شاهد: قيادي فلسطيني يدعو لعصيان مدني شامل لإسقاط مخطط الضم بالضفة الغربية

شاهد: قيادي فلسطيني يدعو لعصيان مدني شامل لإسقاط مخطط الضم بالضفة الغربية
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أحمد جلال 
دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، مسؤول فرعها في قطاع غزة، جميل مزهر، إلى العصيان المدني الشامل لإسقاط المخطط الإسرائيلي، الخاص بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "غزة ترسل رسائل واضحة بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني والوجهاء، بأننا موحدون من أجل إسقاط مشروع الضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، وضمها للمسروق مُسبقاً".

وأضاف مزهر: "استعادة الوحدة الوطنية نقطة الارتكاز المهمة لإسقاط هذا المشروع، الأمر الذي يتطلب اجتماع الأمناء العامين للفصائل للرد على هذه الجريمة". 

وتابع مزهر: "الأمر بحاجة إلى أن تبدأ قيادة منظمة التحرير بشكل عاجل وسريع؛ بسحب الاعتراف بهذا العدو الإسرائيلي، والإلغاء الواضح والصريح لاتفاقيات أوسلو، والمطلوب تطوير الحالة الشعبية الفلسطينية؛ لتتحول لانتفاضة شاملة بما يرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي، وتتحول لعصيان مدني شامل؛ لإسقاط هذا المخطط". 

 

أخبار ذات صلة

مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الخليل تستيقظ على وفاة جديدة بسبب (كورونا).. وفلسطين تُسجل 2248 إصابة حتى اللحظة

الخليل تستيقظ على وفاة جديدة بسبب (كورونا).. وفلسطين تُسجل 2248 إصابة حتى اللحظة

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير شمال قطاع غزة

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير شمال قطاع غزة

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية

احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية

منوعات

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

عربي

هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر

هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر