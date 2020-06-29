إغلاق سجن (ريمون) ومنع الزيارات بعد ثبوت إصابة سجانين بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن إغلاق سجن (ريمون) ومنع الزيارات أو دخول المحامين داخل السجن، لمدة 14 يوماً.



وكشفت القناة الإسرائيلية، أن منع الزيارات لـ 14 يوماً، جاء بعد الكشف عن إصابة ثلاثة سجانين بفيروس (كورونا).



في سياق منفصل، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أمس الأحد، أن الصليب الأحمر، أبلغ الهيئة بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استئناف زيارات الأسرى، مطلع الشهر المقبل.



وقال أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه تقرر استئناف زيارات الأسرى للضفة الغربية وقطاع غزة في السادس من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيكون وفق إجراءات احترازية، ومع مراعاة كافة إجراءات السلامة.



وأشار أبو بكر، إلى أن الزيارات، ستبدأ بالمحافظات الأقل إصابة وانتشاراً بفيروس (كورونا)، مبيناً أن الهيئة اتفقت مع وزارة الصحة، والصليب الأحمر الدولي، على ضمان كافة التدابير الاحتياطية اللازمة للأهالي، خلال زياراتهم، بما يضمن السلامة والوقاية لهم.