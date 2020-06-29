مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والاستيطان إلى جانب مواجهة (كورونا)

شارك وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، اليوم، في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الاستثنائي، والذي تم عقده عبر تقنية Microsoft Teams، ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة وزراة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، بوصفها رئيساً للمجلس في دورته 39، ويهدف الاجتماع لتبادل المزيد من الخبرات والمساهمة المشتركة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، أنور حمام.





وناقش الاجتماع وفقاً لجدول أعماله التحرك العاجل لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة (كورونا)، وتبادل التجارب العربية لمواجهة الفيروس، ونظم الحماية الاجتماعية في الطوارئ والأوبئة، ومشروع بيان الدورة الطارئة للمجلس.





وفي هذا السياق، دعا وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني إلى أن يتضمن البيان الختامي للدورة المنعقدة، دعوة لكل المؤسسات العربية، للتدخل في دعم وإغاثة وتوفير كل مقومات المنعة والصمود لأهل فلسطين، في ظل الحصار والقرصنة الإسرائيلية، حيث إن الفيروس الحقيقي والأخطر، هو الاحتلال الإسرائيلي، والضم ومصادرة الأراضي، إضافة لتفاقم الأوضاع بسبب أزمة (كورونا)، خاصة وأن فلسطين، دخلت الموجة الثانية من مواجهة الفيروس.





وتحدث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في كلمته قائلاً: "إن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، كان لها دور أساسي كعضو في خلية الأزمة الأولى على مستوى إدارة الأزمة، فقد أشرفت الوزارة على كل عمليات المساعدات والدعم النفسي والاجتماعي، وتفعيل المبادرات المحلية، وحشد الموارد من القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية ومن أفراد ومؤسسات".





وتابع مجدلاني: "بنيت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على التحليل السريع للواقع الملموس، وتشكيل لجان فنية لدراسة آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطة استجابة سريعة بنيت بشكل تشاركي مع كل الشركاء والجمعيات محلياً وعربياً ودولياً".





وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة عبر خطتها، وضعت في أولى أولوياتها القدس وقطاع غزة، والتي حصلت على 70% من المساعدات، والمناطق المهددة بالضم والمصادرة في الأغوار وبرية القدس ومشارف البحر الميت، كما أبقت الوزارة على عمل المؤسسات الإيوائية البالغ عددها 46 مؤسسة، يستفيد من خدماتها حوالي 5 آلاف نزيل، حيث وفرت لها كل المواد اللازمة الصحية والغذائية، إضافة لفرض نظام إجراءات سلامة صارمة كمنع الزيارة، والتشديد في البروتوكول الطبي والصحي.





وأردف مجدلاني: "بالشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء صندوق "وقفة عز" من خلال المبالغ التي تبرع بها رجال الأعمال وشركات التأمين والبنوك وغيرهم للصندوق، حيث تم من خلاله مساندة النساء العاملات في الحضانات ورياض الأطفال والأسر المنكشفة جراء الأزمة، إضافة لمساندة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تعرضت للاهتزاز جراء الجائحة.





وشكر وزير التنمية الاجتماعية، كل الشركاء والمؤسسات العربية والدولية التي ساهمت بفعالية على رأسها المملكة العربية السعودية، وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، وقطر الخيرية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والصين، ووكالة التعاون التركية، والإغاثة الإسلامية فرنسا، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإغاثة الكاثوليكية، ومنظمة العمل ضد الجوع، ومؤسسة وافا الدولية، كما شكر وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، بسمة اسحاقات، والأمين العام المساعد، السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه على جهودهم لعقد هذه الدورة الطارئة.





وقد قرر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدورته الطارئة، اعتماد مشروع قرار بشأن التعامل مع التبعات الاجتماعية والإنسانية لجائحة (كوفيد- 19)، حيث تضمن القرار التأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتسديد مساهمتها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2020، بما يمكنه من دعم جهود الدول العربية الرامية إلى احتواء آثار جائحة (كوفيد- 19)، والآثار الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها.





كما رحب القرار بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية، بتكليف (الأمانة العامة- قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية- الأمانة الفنية للمجلس) بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة الشركاء، بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.





رام الله - دنيا الوطنواعتماد بيان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالصيغة المرفقة، وتكليف (الأمانة العامة- قطاع الشؤون الإجتماعية- إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية- الأمانة الفنية للمجلس)، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وكافة الشركاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات البيان، وعرض تقرير حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على الدورة (40) القادمة للمجلس.