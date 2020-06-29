الخليل تستيقظ على وفاة جديدة بسبب (كورونا).. وفلسطين تُسجل 2248 إصابة حتى اللحظة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل، بعد إصابتها بفيروس (كورونا).



وأفادت الكيلة، في تصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على (فيسبوك)، أن حالة الوفاة الجديدة، رفعت عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا) في فلسطين إلى ثماني حالات.



وأعلنت وزيرة الصحة، مساء أمس الأحد، عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، منهم 109 في محافظة الخليل، 23 في محافظة نابلس، 4 في ضواحي القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 195 إصابة.



وبذلك ارتفع عدد الإصابات منذ رصد الفيروس في فلسطين، إلى 2248، وحالات التعافي 621، فيما يبلغ عدد حالات الوفاة 8، أما الحالات النشطة 1620.



في ذات السياق، أكد مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، كمال الشخرة، أن فلسطين مقبلة على وضع صحي خطير، مشيراً إلى أن الانتشار للفيروس سهل، والوضع صعب وخطير جداً، والآن "نحن في قلب الكارثة".



وقال في لقاء مع برنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر (تلفزيون فلسطين): "نحن ذاهبون إلى شيء مؤسف، ومقبلون على كارثة صحية في فلسطين، ونحن أمام حالات أكثر، ونتوقع حدوث حالات خطيرة، وحالات وفاة.



وأضاف: نحن لا نريد أن نخيف الجمهور، ولكن يجب أن نقول: إن هذا شيء خطير وواقع، وحسب الخريطة الوبائية، نحن مقبلون على حالات أكثر، ويجب أن يكون هناك التزام من المواطن، وعدم استهتار.



وذكر الشخرة، أن هناك حالات لكبار في السن، يعانون من أمراض مزمنة، وهناك حالات لسيدات حوامل، (ثلاث حوامل)، وهذا سيضعهم أمام وضع خطير قبل وأثناء وبعد الولادة.