الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الشابين أحمد رداد من بلدة صيدا قضاء طولكرم، ويوسف سليم من عزون شرقي قلقيلية.





واقتحمت قوة الاحتلال بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنواستهدف شبان قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية خلال مواجهات عنيفة اندلعت ببلدة العيساوية في القدس المحتلة.