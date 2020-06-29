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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الشابين أحمد رداد من بلدة صيدا قضاء طولكرم، ويوسف سليم من عزون شرقي قلقيلية.

واقتحمت قوة الاحتلال بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال.

واستهدف شبان قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية خلال مواجهات عنيفة اندلعت ببلدة العيساوية في القدس المحتلة.

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