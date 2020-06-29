الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور لأسبوع إضافي

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة، يوم أمس الأحد، اعتقال المقدسية إيمان الأعور (لمدة أسبوع) لغاية يوم الأحد المقبل، والتي اعتقلت بتاريخ 17/6 بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلها في بلدة سلوان.



وتخضع الأعور للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية (شاباك) في المسكوبية، علماً أن زوجها عبد المنعم، معتقل في الزنازين منذ قرابة شهر ونصف.



وتعاني الأسيرة إيمان من عدة أمراض خطيرة، وهي بحاجة ماسة للعلاج الطبي السريع.



يذكر، أن الأسيرة إيمان، هي أم الأسير المقدسي محمد الأعور، القابع في سجن (النقب) منذ عامين.