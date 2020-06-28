الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل





وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وبناء على متابعة حثيثة وجمع معلومات تتعلق بمكان تواجد الشخص المطلوب، على الفور قامت قوة من الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه.



وأضاف: بأنه تم تسليم الشخص المقبوض عليه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأحد، على مطلوب فارٍ من وجه العدالة وصادر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين، ونصف مليون شيكل في جنين.