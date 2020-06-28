شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلة الاثنين الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف  إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 27-18 29-19 بيت لحم 28-18 27-18 29-19
رام الله والبيرة 27-17 26-17 28-18 طولكرم 30-21 29-21 31-22
نابلس 29-19 28-19 30-20 قلقيلية 30-21 29-21 31-22
جنين 31-21 30-21 32-22 سلفيت 28-18 27-18 29-19
طوباس 31-21 30-21 32-22 روابي 29-19 27-19 30-20
الخليل 27-17 26-17 28-18 غزه 29-22 28-22 30-23
أريحا 38-25 37-25 39-26 خانيونس 29-22 28-22 30-23
الأغوار الشمالية 36-23 35-23 37-24 رفح 28-21 29-21 31-22

أخبار ذات صلة

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير شمال قطاع غزة

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير شمال قطاع غزة

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية

احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية

حماس: القوى والفصائل الفلسطينية بغزة رسمت اليوم لوحة وحدوية متقدمة

حماس: القوى والفصائل الفلسطينية بغزة رسمت اليوم لوحة وحدوية متقدمة

&#34;الصحة&#34;: نحن بقلب الكارثة ومقبلون على حالات وفاة بفيروس (كورونا)

"الصحة": نحن بقلب الكارثة ومقبلون على حالات وفاة بفيروس (كورونا)

الشرطة: وفاة طفل عثر على جثته غرب رام الله

الشرطة: وفاة طفل عثر على جثته غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تعتقل مطلوباً صدر بحقه أمر حبس بقيمة مليونين ونصف المليون شيكل

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير شمال قطاع غزة

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير شمال قطاع غزة

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية

احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية

حماس: القوى والفصائل الفلسطينية بغزة رسمت اليوم لوحة وحدوية متقدمة

حماس: القوى والفصائل الفلسطينية بغزة رسمت اليوم لوحة وحدوية متقدمة

الشرطة: وفاة طفل عثر على جثته غرب رام الله

الشرطة: وفاة طفل عثر على جثته غرب رام الله

مصرع شاب جراء سقوطه من علو جنوب جنين

مصرع شاب جراء سقوطه من علو جنوب جنين

منوعات

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

عربي

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)