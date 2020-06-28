شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين

الشرطة تلقي القبض على والد عريس وتفض ثمانية أعراس في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، مساء اليوم الأحد، بمساندة الأجهزة الأمنية، القبض على والد عريس، وفضت ثمانية أعراس في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وبتوجيهات من العميد عزام جبارة، مدير شرطة محافظة جنين، وبمتابعة الشرطة لقرارات القيادة، بمنع التجمهر وإقامة الأعراس وبيوت العزاء، قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية، بفض ثمانية أعراس في أرجاء المحافظة، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).  

وأضافت: أنه وأثناء فض أحد الأعراس، قام عدد من المشاركين بالحفل بإلقاء الحجارة باتجاه القوة، وعلى الفور وتم تفريق الحضور وإنهاء الحفل، والقبض على والد العريس لرفضه إلغاء الحفل والتجمهر، وبعد التواصل معه مراراً منذ ساعات الظهيرة للالتزام بالتعليمات، إلا أنه أبى إلا إقامة الحفل.

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