شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

ارشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء، محافظة خانيونس، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، تنويهاً "مهماً" للمواطنين بشأن قطع للكهرباء غداً الاثنين.



وأكدت الشركة، أنه سيتم فصل "خط 8" الإسرائيلي غداً الاثنين الموافق 29/06/2020، من الساعة 7 صباحاً حتي الساعة 9.30 صباحاً، وذلك لصيانة طارئة علي خطوط الضغظ العالي للخط الإسرائيلي، وذلك للضرورة القصوى.



وأضافت: أن المناطق التي ستتأثر هي المعسكر الشمالي والمعسكر الجنوبي والمعسكر الغربي، ووسط حي الأمل والنمساوي، ومنطقة مستشفي ناصر، و"قاطع البشيتي".