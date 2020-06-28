احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة بقلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وخلال قيام دوريات شرطة المرور بمحافظة قلقيلية، بمتابعة المركبات ومدى التزام سائقيها بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، فقد تم احتجاز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي؛ لعدم التزام سائقيها باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تفشي فيروس (كورونا) من ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم إلزام الركاب باتخاذ إجراءات السلامة الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين أصولاً.



وأضاف: أن الشرطة واصلت جولاتها برفقة لجنة السلامة العامة، لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، والبروتوكول الصحي، الذي أصدرته وزارة الصحة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، حيث شملت الجولة 90 محلاً ما بين محلات تجارية ومقاهٍ، لوحظ التزام بإجراءات السلامة العامة من قبل العاملين فيها.





كما تم إلزام أصحابها بوضع نشرات إرشادية وتوعوية لاتخاذ الإجراءات الوقائية.



من جهته، دعا العقيد نهاد ربايعة، مدير شرطة المحافظة السائقين والمواطنين على حد سواء إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية، فيما يخص فيروس (كورونا)، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى، وعدم نشر الفيروس المستجد بين المواطنين.





وثمن الالتزام الملحوظ ما بين المواطنين، باستخدام وسائل الوقاية والسلامة العامة؛ لتفادي تفشي الفيروس المستجد.

رام الله - دنيا الوطناحتجزت الشرطة، اليوم، 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي؛ لعدم التزامها بشروط السلامة العامة في قلقيلية، وذلك استكمالاً لجهود الشرطة ونشاطاتها في متابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا).