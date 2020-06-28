شؤون فلسطينية

حماس: القوى والفصائل الفلسطينية بغزة رسمت اليوم لوحة وحدوية متقدمة

حماس: القوى والفصائل الفلسطينية بغزة رسمت اليوم لوحة وحدوية متقدمة
جانب من اللقاء في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رسمت اليوم، لوحة وحدوية متقدمة في اللقاء الوطني تحت عنوان" موحدون في مواجهة قرار الضم و(صفقة القرن)".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن كل القوى والفصائل الفلسطينية والعلماء والمجتمع المدني والعشائر، شاركوا في اللقاء.

وشددت على أن اللقاء الوطني في قطاع غزة، عبر عن توجه واضح، بأن شعبنا موحد بمواجهة مخطط الضم الاستعماري، وأن هذا المخطط سيواجه بمقاومة حقيقة على امتداد تواجد شعبنا الفلسطيني.

وتابعت الحركة: أن اللقاء حمل رسالة لكل الأطراف، بأنهم لن يستطيعوا تمرير مخطط الضم الاستعماري من أي ثغرة خلاف وطني، مشيرة إلى أنه بنى جداراً صلباً في وجه كل من يحاول تمرير هذا المخطط.

وأكدت (حماس) أن النموذج الذي رُسم في غزة اليوم، يجب أن ينسحب على كل الساحات، وفي كل المواقع، خاصة في الضفة الغربية، المستهدفة بالأساس بمخطط الضم، والمسارعة في الدعوة لعقد الإطار القيادي الوطني.

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