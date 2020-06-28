شؤون فلسطينية

استئناف زيارات عوائل الأسرى بالضفة وغزة مطلع الشهر المقبل

استئناف زيارات عوائل الأسرى بالضفة وغزة مطلع الشهر المقبل
أرشيفية
خاص دنيا الوطن 
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن الصليب الأحمر، أبلغ الهيئة بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استئناف زيارات الأسرى مطلع الشهر المقبل.

وقال أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه تقرر استئناف زيارات الأسرى للضفة الغربية وقطاع غزة في السادس من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيكون وفق إجراءات احترازية ومع مراعاة كافة إجراءات السلامة.

وأضاف أبو بكر: "الحافلة التي يمكن لها أن تُقل خمسين راكباً سيكون بداخلها على سبيل المثال 25 راكباً، متبعين لكافة الإجراءات الوقائية، ومرتدين للكمامات والقفازات".

وأشار أبو بكر، إلى أن الزيارات ستبدأ بالمحافظات الأقل إصابة وانتشاراً بفيروس (كورونا)، مبيناً أن الهيئة اتفقت مع وزارة الصحة والصليب الأحمر الدولي، على ضمان كافة التدابير الاحتياطية اللازمة للأهالي، خلال زياراتهم، بما يضمن السلامة والوقاية لهم.

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