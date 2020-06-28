هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر



وكان قد سجلت في 16 حزيران/ يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.





رام الله - دنيا الوطنضربت مصر الليلة، هزة أرضية، حيث شعر بها سكان العاصمة القاهرة، بالإضافة إلى الجيزة.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الهزة استمرت لـ 20 ثانية، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.ووفق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، جاد محمد القاضي: فإن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر)، مضيفاً: أن موقع الهزة، 218 كيلومتراً جنوب شرق أزمير.