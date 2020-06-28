مصرع شاب جراء سقوطه من علو جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقي شاب من بلدة جبع جنوب جنين، مصرعه، مساء اليوم الأحد، جراء سقوطه من علو.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب فادي ربيع أبو عون (18 عاماً) أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في قرية "العصاعصة" بالمحافظة.
لقي شاب من بلدة جبع جنوب جنين، مصرعه، مساء اليوم الأحد، جراء سقوطه من علو.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب فادي ربيع أبو عون (18 عاماً) أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في قرية "العصاعصة" بالمحافظة.
وأضافت: أنه على إثرها نقل إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
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