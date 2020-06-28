مصرع شاب جراء سقوطه من علو جنوب جنين





وأضافت: أنه على إثرها نقل إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.





رام الله - دنيا الوطنلقي شاب من بلدة جبع جنوب جنين، مصرعه، مساء اليوم الأحد، جراء سقوطه من علو.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب فادي ربيع أبو عون (18 عاماً) أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في قرية "العصاعصة" بالمحافظة.