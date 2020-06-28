الخليل: الشرطة والنيابة تحققان بوفاة شاب من بلدة سعير



وأضاف ارزيقات: بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن الشاب قد أُدخل إلى مشفى الخليل الحكومي، وهو مصاب بحالة اختناق شديدة وبحالة صحية خطيرة، حيث جرت محاولة إسعافه لكنه فارق الحياة.