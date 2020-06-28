الخليل: الشرطة والنيابة تحققان بوفاة شاب من بلدة سعير
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الشرطة والنيابة العامة في الخليل اليوم تحقيقاً بعد وفاة شاب يبلغ من العمر (29 عاماً) داخل منزله ببلدة سعير قضاء الخليل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن الشاب قد أُدخل إلى مشفى الخليل الحكومي، وهو مصاب بحالة اختناق شديدة وبحالة صحية خطيرة، حيث جرت محاولة إسعافه لكنه فارق الحياة.
وأضاف ارزيقات: بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.
فتحت الشرطة والنيابة العامة في الخليل اليوم تحقيقاً بعد وفاة شاب يبلغ من العمر (29 عاماً) داخل منزله ببلدة سعير قضاء الخليل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن الشاب قد أُدخل إلى مشفى الخليل الحكومي، وهو مصاب بحالة اختناق شديدة وبحالة صحية خطيرة، حيث جرت محاولة إسعافه لكنه فارق الحياة.
وأضاف ارزيقات: بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.
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