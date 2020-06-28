الإعلام الإسرائيلي: اعتقال شاب فلسطيني حاول التسلل سباحةً عبر بحر شمال القطاع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية اليوم الأحد، اعتقل شاباً فلسطينياً، بزعم محاولة التسلل لإسرائيل سباحة عبر بحر شمال القطاع.





وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "اعتقل سلاح البحرية شاباً من غزة حاول التسلل لإسرائيل سباحةً من بحر شمال قطاع غزة".





يشار إلى أن هذه المرات النادرة التي تعلن فيها إسرائيل عن حالات اعتقال لشبان حاولوا التسلل عبر البحر، حيث أعلنت في كثير من المناسبات سابقاً، عن حالات اعتقال بزعم التسلل، ولكن عبر الشريط الحدودي الشرقي الفاصل بين القطاع، ومستوطنات "غلاف غزة".

رام الله - دنيا الوطن