برفيسور إسرائيلي: لقد فقدنا السيطرة علي كبح تفشي مرض (كورونا)



وأضاف في إيجاز لوسائل الإعلام أنه عرض على اللجنة الوزارية الخاصة بالموضوع صباح اليوم خطة وزارته لمكافحة (كورونا)، واصفا توصيات الوزارة بأنها ليست لطيفة ولكنها ضرورية لمعالجة الأزمة ولتفادي إعادة فرض الإغلاق الشامل مرة أخرى على المرافق الاقتصادية.



رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن البرفيسور، إيلي فاكسمان، رئيس الطاقم الذي يقدم الاستشارات لمجلس الأمن القومي في إسرائيل قوله: إنه تم فقدان السيطرة علي كبح تفشي مرض (كورونا).وأضاف: أن عدد المرضى في تصاعد مستمر، وهم منتشرون في جميع أنحاء إسرائيل، وليس لدينا طريقة فعالة لقطع سلسلة العدوى.وشدد فاكسمان على أنه في حال استمر هذا الصعود، بعد ثلاثة أسابيع "سنضطر إلى فرض إغلاق".وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين قال: إن إسرائيل تواجه بداية لموجة ثانية من جائحة (كورونا)، إذ أن "الجمهور لم يمتثل بما هو المطلوب لتحذيرات الوزارة".