الشرطة تسحب 47 رخصة قيادة لسائقي المركبات العمومي في رام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سحبت الشرطة اليوم 47 رخصة قيادة لسائقي مركبات العمومي بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في محافظة رام الله والبيرة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ضمن المتابعة الحثيثة والمستمرة لمدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، قامت دوريات شرطة المرور بعمل جولات تفقدية لسائقي المركبات العمومي لمتابعة ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية ومخالفة غير الملتزمين منهم بشروط السلامة العامة وبروتوكول وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس في موجته الثانية، تم خلالها ضبط المخالفين سحب 47 رخصة قيادة لسائقي العمومي غير ملتزمين بالاجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين .



وفي سياق متصل ، قدمت الشرطة النصائح والارشادات للمواطنين و أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي لضمان السلامة للجميع.