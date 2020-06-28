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شؤون فلسطينية

"الخارجية": 160 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2509 إصابة بين جالياتنا بالخارج

"الخارجية": 160 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2509 إصابة بين جالياتنا بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، بفيروس (كورونا) وصل إلى 160 حالة، فيما سجل 2509 إصابة، و1354 حالة تعافٍ.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن من بين الإصابات، هناك 91 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق مختلف، استقبل السفير احمد الديك، مستشار وزير الخارجية، هذا اليوم في مقر قوات الأمن الوطني في النويعمة الدفعة الثالثة من الأحباب العائدين من جمهورية مصر العربية، وكذلك الأحباب العائدين من روسيا الاتحادية، حيث تواصل طواقم وزارة الصحة وبدعم واسناد قوات الامن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة إجراء الفحوصات اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم وخلوهم من الفايروس. 

اكدت الوزارة انه وفي إطار استكمال الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لإجلاء رعايانا العالقين واستقبالهم بطريقة لائقة، تقوم الادارة العامة للمعابر والحدود في دولة فلسطين ببذل جهود مضنية ومخلصة لتأمين أفضل اشكال الاستقبال لهم على المعابر، وبطريقة تحافظ على سلامتهم وتوفر لهم البيئة المريحة، وتواصل إدارة المعابر تقديم كل ما يلزمهم من ماء وغذاء اثناء مكوثهم في معسكر النويعمة، في انتظار نتائج فحوصاتهم الطبية.

في السياق، افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية انه تم تسجيل 91 اصابة جديدة في صفوف الجالية، منها 80 إصابة في شيكاغو نتيجة الاختلاط في احد الاعراس، و 11 إصابة أخرى في دالاس، واشنطن العاصمة، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الاصابات الى 1121اصابة. ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 30، فيما سجلت 12 حالات تعافي سابقة، وحالة وفاة واحدة سابقة. وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية.

إلى ذلك، أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المكسيك، أنها تتابع أوضاع الجالية وتطمئن على أوضاعها، وتؤكد عدم تسجيل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية وطاقم السفارة.

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