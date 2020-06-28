استطلاع للرأي: غانتس سيحصل على تسعة مقاعد فقط حال أجريت انتخابات اليوم

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته (القناة 13) الإسرائيلية، أنه إذا إجريت انتخابات في إسرائيل اليوم فإن (حزب الليكود) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحصل على 38 مقعداً، (مقارنة بـ 36 في الانتخابات السابقة.



وكما كشف الاستطلاع أن كلاً من (هناك مستقبل) بزعامة رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، و(القائمة المشتركة) سيحصلان على 16 مقعداً، فيما سيحصل حزب (يمينا) على 11 مقعداً.



أما حزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه رئيس الوزراء البديل، وزير الجيش الحالي، بيني غانتس، سيحصل على تسعة مقاعد فقط، مقارنة بـ 33 في الانتخابات السابقة.



ويحصل (إسرائيل بيتنا) على ثمانية مقاعد، و(شاس) ثمانية مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(ميرتس) سبعة مقاعد.