شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة د.مي الكيلة مساء اليوم الأحد، بتسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.

ومن بين الإصابات، 109 في محافظة الخليل، 23 في محافظة نابلس، 4 في ضواحي القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 195 إصابة.

ويرتفع عدد الإصابات منذ رصد الفيروس في فلسطين، إلى 2248، وحالات التعافي 621، فيما يبلغ عدد حالات الوفاة 7، أما الحالات النشطة 1620.


أخبار ذات صلة

رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية &#34;باترسون&#34; في ولاية (نيو جيرسي) الأمريكية

رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية "باترسون" في ولاية (نيو جيرسي) الأمريكية

عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

&#34;الاتصالات&#34; تعلن فتح باب الترشيح لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

"الاتصالات" تعلن فتح باب الترشيح لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

غنيم والصالح: تنفيذ المشاريع التطويرية في الأغوار تقع عل سلم أولويات الحكومة

غنيم والصالح: تنفيذ المشاريع التطويرية في الأغوار تقع عل سلم أولويات الحكومة

نافذ عزام: على السلطة أن تنفض يدها تماماً من عملية التسوية

نافذ عزام: على السلطة أن تنفض يدها تماماً من عملية التسوية

الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بـ &#34;البراق&#34;

الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بـ "البراق"

وزير الاقتصاد لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: 92% من مستورداتنا ليست بحاجة لتنسيق أو تراخيص

وزير الاقتصاد لـ "دنيا الوطن": 92% من مستورداتنا ليست بحاجة لتنسيق أو تراخيص

بيني غانتس يلتقي المبعوث الأمريكي غدًا لبحث مخطط الضم

بيني غانتس يلتقي المبعوث الأمريكي غدًا لبحث مخطط الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

غنيم والصالح: تنفيذ المشاريع التطويرية في الأغوار تقع عل سلم أولويات الحكومة

غنيم والصالح: تنفيذ المشاريع التطويرية في الأغوار تقع عل سلم أولويات الحكومة

الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بـ &#34;البراق&#34;

الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بـ "البراق"

بلدية الاحتلال في القدس تمهل مواطناً حتى ظهر الإثنين لهدم منزله ذاتياً

بلدية الاحتلال في القدس تمهل مواطناً حتى ظهر الإثنين لهدم منزله ذاتياً

اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

تأجيل محاكمة الأسيرة إيمان الأعور ليوم الأحد القادم

تأجيل محاكمة الأسيرة إيمان الأعور ليوم الأحد القادم

حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

نابلس: اجتماع للجنة الطوارئ العليا للاستماع لتقرير اللجنة الصحية بشأن مواجهة (كورونا)

نابلس: اجتماع للجنة الطوارئ العليا للاستماع لتقرير اللجنة الصحية بشأن مواجهة (كورونا)

منوعات

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

عربي

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)