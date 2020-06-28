فلسطين: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





ومن بين الإصابات، 109 في محافظة الخليل، 23 في محافظة نابلس، 4 في ضواحي القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 195 إصابة.





ويرتفع عدد الإصابات منذ رصد الفيروس في فلسطين، إلى 2248، وحالات التعافي 621، فيما يبلغ عدد حالات الوفاة 7، أما الحالات النشطة 1620.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة د.مي الكيلة مساء اليوم الأحد، بتسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.