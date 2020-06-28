رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية "باترسون" في ولاية (نيو جيرسي) الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيرفع هذا اليوم العلم الفلسطيني على مبنى بلدية" باترسون" في ولاية (نيو جيرسي) وذلك وفقاً لقرار من بلدية المدينة.
أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيرفع هذا اليوم العلم الفلسطيني على مبنى بلدية" باترسون" في ولاية (نيو جيرسي) وذلك وفقاً لقرار من بلدية المدينة.
يأتي ذلك تكريماً للجالية الفلسطينية في المدينة ودورها في مد يد العون والمساعدة لسكان المدينة، ومساهماتها الكبيرة في دعم الاحتياجات الصحية والمعيشية للمواطنين، كما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
وقرر مركز الجالية في المدينة، تنظيم فعالية رفع العلم تحت شعار رفض (صفقة القرن) ومشروع ضم الاراضي الفلسطينية.
وقرر مركز الجالية في المدينة، تنظيم فعالية رفع العلم تحت شعار رفض (صفقة القرن) ومشروع ضم الاراضي الفلسطينية.
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