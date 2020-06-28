رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية "باترسون" في ولاية (نيو جيرسي) الأمريكية





يأتي ذلك تكريماً للجالية الفلسطينية في المدينة ودورها في مد يد العون والمساعدة لسكان المدينة، ومساهماتها الكبيرة في دعم الاحتياجات الصحية والمعيشية للمواطنين، كما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وقرر مركز الجالية في المدينة، تنظيم فعالية رفع العلم تحت شعار رفض (صفقة القرن) ومشروع ضم الاراضي الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيرفع هذا اليوم العلم الفلسطيني على مبنى بلدية" باترسون" في ولاية (نيو جيرسي) وذلك وفقاً لقرار من بلدية المدينة.