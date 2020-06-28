اسكتلندا: عملية طعن جديدة والشرطة تطوق عدة شوارع في جلاسكو





وقال المحقق بالشرطة، جاريث جريفيث عبر (تويتر): "نعتقد أن هذا كان هجوما محدد الأهداف ولا يوجد تهديد للجمهور الأوسع".





وأضاف: "لا يتم التعامل مع هذا على أنه مرتبط بالحادث الذي وقع في شارع وست جورج في يوم الجمعة 26 يونيو أو أي فنادق أو أماكن إقامة قريبة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان ستة أشخاص من بينهم شرطي، تعرضوا للطعن يوم الجمعة، في فندق بوسط المدينة قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص في واقعة قالت الشرطة إنها لا تتعامل معها كعمل إرهابي.





ووصفت الشرطة الحادث، بأنه هجوم محدد الأهداف غير مرتبط بواقعة يوم أول أمس الجمعة، دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.