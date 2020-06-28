الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات إلى مستوى 13273.



كما سجلت الوزارة خمس حالات وفاة جديدة جراء عدوى الفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصا.





وأعلنت الوزارة مع ذلك رصد 169 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بالتالي عدد المتعافين من المرض في الجزائر إلى 9371 شخصاً.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر اليوم الأحد، أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، منذ تفشي الوباء في البلاد.