عائلة غولدين لـ "غانتس": إذا لم نر خطوات حقيقية سنتصرف بطرق أخرى

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس التقى اليوم مع عائلة الضابط الأسير في قطاع غزة، هدار غولدين.





ووفق الصحيفة، فقد أعرب غانتس لعائلة الضابط، عن التزامه بإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين "تحتجزهم حركة حماس في القطاع".





من جهة أخرى، نقلت إذاعة الجيش عن عائلة غولدين خلال الاجتماع مع غانتس: إنه "إذا لم نر أي خطوات حقيقية لإعادة أبنائنا من غزة، سنغير طريقنا الرسمي، وسنتصرف بطرق أخرى".







