وزير الصحة الإسرائيلي: نواجه بداية لموجة ثانية من جائحة (كورونا)



وأضاف في إيجاز لوسائل الإعلام أنه عرض على اللجنة الوزارية الخاصة بالموضوع صباح اليوم خطة وزارته لمكافحة (كورونا)، واصفا توصيات الوزارة بأنها ليست لطيفة ولكنها ضرورية لمعالجة الأزمة ولتفادي إعادة فرض الإغلاق الشامل مرة أخرى على المرافق الاقتصادية.





وأشار إلى أن الحديث يدور حول فرض قيود على الاحتفالات والطقوس الدينية، بما في ذلك الأعراس في الصالات والصلوات في دور العبادة.



كما يقترح خبراء الوزارة فرض قيود أشد على التجمهر وإجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي عن طريق شبكة الانترنت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



أما بالنسبة لأماكن العمل، فقال ادلشتين: إن الهدف هو أن يعمل 30% من موظفي الدوائر الحكومية من منازلهم، داعيا أرباب العمل الخاص إلى إتاحة الفرصة للعمل من المنزل قدر الإمكان.



وأكد وزير الصحة الإسرائيلي أنه لم يتلق اقتراحاً افضل من خطة خبراء الوزارة لمعالجة الأزمة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين إن إسرائيل تواجه بداية لموجة ثانية من جائحة (كورونا)، إذ أن "الجمهور لم يمتثل بما هو المطلوب لتحذيرات الوزارة".