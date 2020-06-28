إسرائيل تسجل ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 218 إصابة جديدة، ليؤدي ذلك لارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 23,639 مصابًا.



ومن بين المصابين، 39 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 318 حالة وفاة.



وكان وزير الصحة، يولي ادلشتين، قال اليوم الأحد: "إننا نواجه بداية لموجة ثانية من جائحة (كورونا) في إسرائيل، إذ أن الجمهور لم يمتثل بما هو المطلوب لتحذيرات الوزارة .