"الاتصالات" تعلن فتح باب الترشيح لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشيح لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2020، التي تنظمها دولة الكويت الشقيقة في دورتها العشرين تحت عنوان "أفضل المشاريع التقنية".



وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الجائزة تنظم بشكل سنوي وتمنح مبلغ 20,000 دولار أميركي للمشاريع الفائزة والمبتكرة مثل: البرمجيات، والأنظمة والمواقع الالكترونية، والتطبيقات الذكية، بالإضافة للأدوات والمعدات مثل أنظمة الشبكات، والذكاء الاصطناعي.



ودعت جميع الأفراد والمؤسسات ممن لديهم تطبيقات وأنظمة ومواقع الكترونية واختراعات متميزة، بالإضافة للمشاريع الرقمية المبتكرة التي تصدت لجائحة (كورونا)، إلى خوض غمار المنافسة هذا العام على الجائزة.



وبينت الوزارة أنه سيكون هناك تصفية لأفضل خمسة مشاريع تقنية محلية متميزة لترشيحها للجائزة الإقليمية، وأن 10/8/2020 الموافق ليوم الاثنين هو الموعد الأخير للترشيح.