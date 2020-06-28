نافذ عزام: على السلطة أن تنفض يدها تماماً من عملية التسوية

خاص دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تنفض يدها تماماً مما يُسمى عملية التسوية أو المساعي لإحيائها.وأضاف عزام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "يجب على السلطة الفلسطينية أن تفض الشراكة تماماً مع إسرائيل"، مشدداً على أن خطوة وقف التنسيق جيدة لكن يجب أن يتبعها خطوات أخرى.وتابع: "يجب أن يكون هناك دعوة للقاء الأمناء العامين للفصائل ويجب على الفلسطينيين استعادة وحدة الموقف الداخلي لمواجهة هذا التحدي الجديد".