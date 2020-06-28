الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بـ "البراق"

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، رفضها كافة الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير ضيف الله الفايز: إن من بين هذه الإجراءات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.



وأكدت أن هذا المشروع يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



وأكد الفايز أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام ١٩٦٧ وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.



وأوضح أن المملكة ستتحرك بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في منظمة اليونسكو لمواجهة هذه الخطوة.



رام الله - دنيا الوطن