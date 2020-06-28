وزير الاقتصاد لـ "دنيا الوطن": 92% من مستورداتنا ليست بحاجة لتنسيق أو تراخيص

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن 92% من المستوردات الفلسطينية ليست بحاجة إلى تنسيق أو تراخيص، لافتا إلى أن 8% من المستوردات تم توقيف استيرادها لعدم وجود تنسيق مدني مع الاحتلال، وتبلغ قيمتها الشرائية 30% من قيمة المستوردات.



وفي السياق، أوضح العسيلي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الحكومة منذ كتاب التكليف، وهي تسعى لفك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي تمكنت الوزارة من استيراد بضائع ليست اسرائيلية من عدة جهات في العالم وخاصة من العالم العربي.



يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن ووقف كافة الاتفاقيات والتنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي، بسبب نية الاخير على تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن.