بيني غانتس يلتقي المبعوث الأمريكي غدًا لبحث مخطط الضم

من المقرر أن يلتقي وزير الجيش الإسرائيلي، رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، صباح غدٍ الإثنين، المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش.



ويأتي اللقاء على خلفية نية تنفيذ خطة الضم، فيما ستكون هناك اجتماعات مماثلة متوقعة، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وفق ما ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية.



وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أفادت أن الوفد الأمريكي الذي وصل تل أبيب قبل يومين، لم يلتق أي شخص من الحكومة الإسرائيلية.



وقالت الصحيفة: "بعد يومين من وصول الوفد الأمريكي إلى إسرائيل لمناقشة قضية الضم، لم يلتق الوفد بالقيادة الإسرائيلية بعد".



وأضافت: "قد تكون اليوم مناقشة أو جولة للجنة رسم الخرائط".



ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي، آفي بيركوفتش والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان وعضو لجنة رسم الخرائط سكوت فيث برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وشريكه وبيني غانتس ووزير الخارجية أشكنازي.



وقالت الصحيفة: إن هناك احتمالاً أن تعقد لجنة رسم الخرائط في هذه المرحلة، والتي تضم رئيس "كنيست" ياريف ليفين، ورونين بيرتس، المدير العام للوزارة، اجتماعات مع بيركوفيتش.



ووصل بيركوفتش إلى إسرائيل، يوم الجمعة برفقة السفير الأمريكي فريدمان، ومسؤولين كبار آخرين لمواصلة مناقشات البيت الأبيض الأسبوع الماضي حول الضم.



وكانت وكالة أنباء (رويترز) نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله يوم الخميس: إن البيت الأبيض، لم يتوصل لقرار نهائي بشأن خطوات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.



رام الله - دنيا الوطن