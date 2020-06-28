الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وبهذا الرقم، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 1121، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



وأضاف الموجز أن الإصابات العشر الجديدة توزعت على النحو الآتي: 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و6 من مصر)، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، وحالة من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع





رام الله - دنيا الوطنسجلت المملكة الأردنة الهاشمية، اليوم الأحد، عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.