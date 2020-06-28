البردويل: صفقة تبادل الأسرى لم تنضج والمقاومة المسلحة تُستعمل بالوقت والشكل المناسبين













وأضاف: "المقاومة أولاً للدفاع على أبناء شعبنا من العدوان الصهيوني وثانيا وضع حد للممارسات والغطرسة الصهيونية، والمقاومة المسلحة وسيلة مشروعة لا يمكن اهمالها في أي وقت".

خاص دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، إن حركته ومن خلال قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار أطلقت دعوة للاحتلال بأنها جاهزة لإبرام صفقة تبادل أسرى، مضيفاً: "لا يستطيع الاحتلال بأي شكل من الأشكال أن يفرض شكلاً من الأشكال أو وضع فيتو على أسير من الأسرى".وأضاف البردويل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لقيت هذه المبادرة في حينها تفاعلاً من جهات محددة ولكن حتى اللحظة الأمور لم تنضج وتفاصيلها لم تصل للنهاية".وفيما يتعلق بالتحرك الفصائلي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، قال البردويل: "تجمع كل القوى والتوحد على كلمة واحدة انجاز كبير وهو البداية الحقيقية للعمل الوطني الفلسطيني وحماس وضعت لنفسها خطة كاملة للفعاليات المناهضة لخطة الضم الإسرائيلية".وتابع: "نحن جزء من الخطة الفصائلية لمواجهة الضم وكل كواردنا مسخرة لتنفيذ الخطة التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمرهم اليوم في مدينة غزة".وأشار البردويل، إلى أن المقاومة المسلحة جزء من عقيدة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس لا تستثنى، متابعاً: "هي تستخدم وتستعمل في الوقت المناسب والشكل المناسب".