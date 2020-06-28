36 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا





يأتي ذلك بعد أشهر فقط من أزمة كان يرقد فيها في المستشفى وهو يصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب إصابته بمرض (كوفيد-19).



واستغل جونسون المقابلة للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على "التعافي" من تبعات إجراءات العزل العام التي فرضت لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأحد، 36 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.ووفق إحصاءات حكومية في البلاد، فإن عدد حالات الوفاة نتيجة إصابة مؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 43550 حالة.في سياق متصل، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مقابلة مع صحيفة (ميل اون صنداي)، بأداء مجموعة من تمرينات الضغط مظهراً أنه في "كامل لياقته".