بلدية الاحتلال في القدس تمهل مواطناً حتى ظهر الإثنين لهدم منزله ذاتياً

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الأحد منزل المواطن ياسين زعاترة، الكائن في بلدة جبل المكبر "دير السنة".



ووفق ما أورده (تلفزيون فلسطين) فقد أمهلت البلدية زعاترة حتى ظهر الغد لهدم منزله ذاتيا، وإلاّ ستقوم بهدم المنزل.



وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبل عدة أيام أمهلت زعاترة، بهدم منزله ذاتيا حتى مساء الأحد المقبل، وهددته بغرامة 100 ألف شيكل في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه، بحجة عدم الترخيص.