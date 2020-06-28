اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزاء د. محمد اشتية، في مكتبه اليوم الأحد، مع وفد من المكتب التنفيذي للاجئين، واللجنة الشعبية، والهيئة التنظيمية في مخيم الجلزون، العديد من القضايا الخاصة بالمخيمات الفلسطينية وظروف حياة أهلها في سبيل توحيد الجهود لتعزيز صمود المواطنين فيها.
وعقد اللقاء بحضور ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ومحمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للاجئين ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، وثائر نخلة أمين سر حركة فتح، ومحمد نخلة "أبو النج" ممثلا عن كادر الحركة بالمخيم.
وخلال اللقاء تم النقاش حول أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها سكان المخيمات نتيجة عدم توسع المخيمات منذ إنشائها، فيما قدم اشتية وعودا بإيجاد مساحات من الأراضي المملوكة للدولة من أجل تسهيل عملية البناء للشباب في المخيمات.
وتقدم وفد المكتب التنفيذي للاجئين والهيئة التنظيمية في الجلزون بجزيل الشكر لرئيس الوزراء على هذا اللقاء المثمر، والذي تم خلاله نقل صورة المعاناة الحقيقية لكافة الإشكالات التي يمر بها سكان المخيمات، ومن خلاله أيضا تم اقتراح العديد من الحلول لقضايا أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين بشكل يومي.
بحث رئيس الوزاء د. محمد اشتية، في مكتبه اليوم الأحد، مع وفد من المكتب التنفيذي للاجئين، واللجنة الشعبية، والهيئة التنظيمية في مخيم الجلزون، العديد من القضايا الخاصة بالمخيمات الفلسطينية وظروف حياة أهلها في سبيل توحيد الجهود لتعزيز صمود المواطنين فيها.
وعقد اللقاء بحضور ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ومحمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للاجئين ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، وثائر نخلة أمين سر حركة فتح، ومحمد نخلة "أبو النج" ممثلا عن كادر الحركة بالمخيم.
وخلال اللقاء تم النقاش حول أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها سكان المخيمات نتيجة عدم توسع المخيمات منذ إنشائها، فيما قدم اشتية وعودا بإيجاد مساحات من الأراضي المملوكة للدولة من أجل تسهيل عملية البناء للشباب في المخيمات.
وتقدم وفد المكتب التنفيذي للاجئين والهيئة التنظيمية في الجلزون بجزيل الشكر لرئيس الوزراء على هذا اللقاء المثمر، والذي تم خلاله نقل صورة المعاناة الحقيقية لكافة الإشكالات التي يمر بها سكان المخيمات، ومن خلاله أيضا تم اقتراح العديد من الحلول لقضايا أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين بشكل يومي.
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