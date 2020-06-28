اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزاء د. محمد اشتية، في مكتبه اليوم الأحد، مع وفد من المكتب التنفيذي للاجئين، واللجنة الشعبية، والهيئة التنظيمية في مخيم الجلزون، العديد من القضايا الخاصة بالمخيمات الفلسطينية وظروف حياة أهلها في سبيل توحيد الجهود لتعزيز صمود المواطنين فيها.



وعقد اللقاء بحضور ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ومحمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للاجئين ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، وثائر نخلة أمين سر حركة فتح، ومحمد نخلة "أبو النج" ممثلا عن كادر الحركة بالمخيم.



وخلال اللقاء تم النقاش حول أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها سكان المخيمات نتيجة عدم توسع المخيمات منذ إنشائها، فيما قدم اشتية وعودا بإيجاد مساحات من الأراضي المملوكة للدولة من أجل تسهيل عملية البناء للشباب في المخيمات.



وتقدم وفد المكتب التنفيذي للاجئين والهيئة التنظيمية في الجلزون بجزيل الشكر لرئيس الوزراء على هذا اللقاء المثمر، والذي تم خلاله نقل صورة المعاناة الحقيقية لكافة الإشكالات التي يمر بها سكان المخيمات، ومن خلاله أيضا تم اقتراح العديد من الحلول لقضايا أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين بشكل يومي.