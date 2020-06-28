تأجيل محاكمة الأسيرة إيمان الأعور ليوم الأحد القادم





وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأعور، مع ابنها جبريل، من منزلها ببلدة سلوان، وفق ما ذكر (تلفزيون فلسطين) عبر (فيسبوك).



ويذكر أن زوج إيمان الأعور، عبد المنعم الأعور معتقل منذ 31-5-2020.





رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المواطنة إيمان الأعور ليوم الأحد المقبل، الخامس من تموز/يوليو المقبل.