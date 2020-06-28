شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الأميركية الإسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة

الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الأميركية الإسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الموقف الوطني، الذي اتخذته الأطر القيادية الفلسطينية كافة، واضح وثابت.

وقال أبو ردينة ردا على ما تتناقله بعض الوكالات نقلاً عن مصادر إسرائيلية حول وجود اتصالات فلسطينية – أمريكية، إن "الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأميركية – الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن الحوار يجب أن يكون على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى الأسس التي حددها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم، فعليها تحمل المسؤولية الكاملة باعتبارها دولة احتلال.

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