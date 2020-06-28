حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

من جهته، ذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث وقع على "شارع 60" بالقرب من مدخل بلدة الخضر جنوب المدينة.





ونتج عن الحادث مصرع مواطن وإصابة أربعة أشخاص آخرين وصفت إصابتهم بالمتوسطة، حيث تم نقل الشخص المتوفى إلى مستشفى الحسين الحكومي والأشخاص المصابين إلى مستشفى اليمامة.



