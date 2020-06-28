حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
توفي مواطن في الخمسينات من عمره، مساء اليوم الأحد، وأصيب أربعة آخرون، في حادث تصادم بين مركبتين على الشارع الالتفافي رقم 60، قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أن طواقمه نقلت المتوفى الى مستشفى بيت جالا الحكومي، فيما نقل المصابون الى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر لتلقي العلاج، ووصفت جراحهم بالمتوسطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
توفي مواطن في الخمسينات من عمره، مساء اليوم الأحد، وأصيب أربعة آخرون، في حادث تصادم بين مركبتين على الشارع الالتفافي رقم 60، قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أن طواقمه نقلت المتوفى الى مستشفى بيت جالا الحكومي، فيما نقل المصابون الى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر لتلقي العلاج، ووصفت جراحهم بالمتوسطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
من جهته، ذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث وقع على "شارع 60" بالقرب من مدخل بلدة الخضر جنوب المدينة.
ونتج عن الحادث مصرع مواطن وإصابة أربعة أشخاص آخرين وصفت إصابتهم بالمتوسطة، حيث تم نقل الشخص المتوفى إلى مستشفى الحسين الحكومي والأشخاص المصابين إلى مستشفى اليمامة.
وأضاف أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة.
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