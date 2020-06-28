الرئيس الإيراني: هذا العام الأكثر صعوبة بسبب الضغط الاقتصادي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصعب عام يمر عليها بسبب العقوبات الأمريكية التي تواكبت مع جائحة (كوفيد-19).



هذا ما تحدث به، الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد روحاني في خطاب بثه التلفزيون، موضحاً وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "إنه العام الأكثر صعوبة بسبب الضغط الاقتصادي من العدو والجائحة".



وتابع قائلا: "الضغط الاقتصادي الذي بدأ في 2018 تزايد... واليوم يشكل أشد ضغط على بلدنا العزيز".



وسجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية، 2489 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 222669، فيما عدد الوفيات ارتفع إلى 10508، بعد تسجيل 144 حالة جديدة.



وقال روحاني: إن استخدام الكمامات سيصبح إلزاميا لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد القادم في "أماكن التجمعات" التي تعتبر "مناطق حمراء" بسبب انتشار المرض فيها.