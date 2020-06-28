دولي

الرئيس الإيراني: هذا العام الأكثر صعوبة بسبب الضغط الاقتصادي

الرئيس الإيراني: هذا العام الأكثر صعوبة بسبب الضغط الاقتصادي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصعب عام يمر عليها بسبب العقوبات الأمريكية التي تواكبت مع جائحة (كوفيد-19).

هذا ما تحدث به، الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد  روحاني في خطاب بثه التلفزيون، موضحاً وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "إنه العام الأكثر صعوبة بسبب الضغط الاقتصادي من العدو والجائحة".

وتابع قائلا: "الضغط الاقتصادي الذي بدأ في 2018 تزايد... واليوم يشكل أشد ضغط على بلدنا العزيز".

وسجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية، 2489 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 222669، فيما عدد الوفيات ارتفع إلى 10508، بعد تسجيل 144 حالة جديدة.

وقال روحاني: إن استخدام الكمامات سيصبح إلزاميا لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد القادم في "أماكن التجمعات" التي تعتبر "مناطق حمراء" بسبب انتشار المرض فيها.

أخبار ذات صلة

صحيفة: الوفد الأمريكي لم يلتق أي شخص من الحكومة الإسرائيلية

صحيفة: الوفد الأمريكي لم يلتق أي شخص من الحكومة الإسرائيلية

(كورونا) في إسرائيل.. نتنياهو يوعز بتسريع عمليات التحقيق الوبائي مع المصابين

(كورونا) في إسرائيل.. نتنياهو يوعز بتسريع عمليات التحقيق الوبائي مع المصابين

غانتس يأمر الجيش بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين

غانتس يأمر الجيش بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين

بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش الأمريكي

بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش الأمريكي

إصابات (كورونا) بأنحاء العالم تتجاوز الـ 10 ملايين والوفيات نصف مليون

إصابات (كورونا) بأنحاء العالم تتجاوز الـ 10 ملايين والوفيات نصف مليون

الصين تُطالب كندا بالتخلي عن (دبلوماسية مكبرات الصوت)

الصين تُطالب كندا بالتخلي عن (دبلوماسية مكبرات الصوت)

إيران: لم ولن ننسى دعم الغرب لصدام حسين بهجومه الكيماوي

إيران: لم ولن ننسى دعم الغرب لصدام حسين بهجومه الكيماوي

&#34;العفو الدولية&#34; تُطالب شركة دولية بالامتناع عن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

"العفو الدولية" تُطالب شركة دولية بالامتناع عن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

تأجيل محاكمة الأسيرة إيمان الأعور ليوم الأحد القادم

تأجيل محاكمة الأسيرة إيمان الأعور ليوم الأحد القادم

حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

نابلس: اجتماع للجنة الطوارئ العليا للاستماع لتقرير اللجنة الصحية بشأن مواجهة (كورونا)

نابلس: اجتماع للجنة الطوارئ العليا للاستماع لتقرير اللجنة الصحية بشأن مواجهة (كورونا)

مطالبات بالخليل بتوحيد الجهود بمواجهة قرار إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ بمحيط &#34;الإبراهيمي&#34;

مطالبات بالخليل بتوحيد الجهود بمواجهة قرار إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ بمحيط "الإبراهيمي"

محافظ قلقيلية يصدر قرارات &#34;مهمة&#34; في مواجهة تفشي فيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية يصدر قرارات "مهمة" في مواجهة تفشي فيروس (كورونا)

الديمقراطية تدعو للوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة لمواجهة مشروع الضم

الديمقراطية تدعو للوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة لمواجهة مشروع الضم

الفصائل الفلسطينية تدعو ليوم غضب شعبي الأربعاء المقبل

الفصائل الفلسطينية تدعو ليوم غضب شعبي الأربعاء المقبل

منوعات

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

عربي

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة

الكويت: تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية