نابلس: اجتماع للجنة الطوارئ العليا للاستماع لتقرير اللجنة الصحية بشأن مواجهة (كورونا)



واكد اللواء رمضان على أن هذه المؤسسات هي شريكة ومسؤولة مع المحافظة في الحد من انتشار الفيروس وحماية أبناء شعبنا.



فيما اشار رمضان إلى أن هذه الساعة التي تهدد حياة أبنائنا هي من يجب عليها أن توحدنا جميعا والابتعاد فيها عن كافة الخلافات.



كما ناقش اللواء رمضان آلية العمل للحد من انتشار فيروس (كورونا) داخل المخيم وبمحيطه كي لا تنتقل العدوى وحصرها داخل الأحياء المصابة.



كما ناقش الاجتماع وضع خطة احتواء المصابين الأولى وفي حالة تفشي الفيروس اللجوء للخطة الثانية لتكون مراكز للحجر الصحي بداخلها.



رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اجتماعًا للجنة الطوارئ العليا في المحافظة، للاستماع لتقرير اللجنة الصحية واتخاذ التدابير الصحية المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وكان المحافظ التقى مؤسسات وفعاليات مخيم بلاطة على إثر ظهور حالات عديدة في المخيم مصابة بفيروس (كورونا) المستجد بحضور قائد المنطقة العميد محمد سلامة ومساعد المحافظ العميد جهاد رمضان، وفق ما نقلت صفحة المحافظى على (فيسبوك).