مطالبات بالخليل بتوحيد الجهود بمواجهة قرار إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ بمحيط "الإبراهيمي"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسات الخليل اليوم الأحد، اجتماعاً في دار بلدية الخليل، لبحث بعض القضايا العالقة، بحضور رئيس وحدة السلم الأهلي والأمن محمد الجعبري.
عقدت مؤسسات الخليل اليوم الأحد، اجتماعاً في دار بلدية الخليل، لبحث بعض القضايا العالقة، بحضور رئيس وحدة السلم الأهلي والأمن محمد الجعبري.
وشهد الاجتماع مشاركة نائب محافظ الخليل، خالد دودين، حيث شدد على توحيد الجهود في مواجهة قرار حكومة الاحتلال القاضي بالاستيلاء على بعض الأراضي في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.
كما أكد المجتمعون على تسخير كل الإمكانيات لتعزيز الوجود الفلسطيني في الحرم ومحيطه.
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