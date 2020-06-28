مطالبات بالخليل بتوحيد الجهود بمواجهة قرار إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ بمحيط "الإبراهيمي"





وشهد الاجتماع مشاركة نائب محافظ الخليل، خالد دودين، حيث شدد على توحيد الجهود في مواجهة قرار حكومة الاحتلال القاضي بالاستيلاء على بعض الأراضي في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.





كما أكد المجتمعون على تسخير كل الإمكانيات لتعزيز الوجود الفلسطيني في الحرم ومحيطه.













رام الله - دنيا الوطنعقدت مؤسسات الخليل اليوم الأحد، اجتماعاً في دار بلدية الخليل، لبحث بعض القضايا العالقة، بحضور رئيس وحدة السلم الأهلي والأمن محمد الجعبري.