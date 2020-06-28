محافظ قلقيلية يصدر قرارات "مهمة" في مواجهة تفشي فيروس (كورونا)



كما قرر منع التجمعات بكافة أشكالها وإلغاء كافة أشكال الاحتفالات، فيما تقتصر بيوت العزاء على المقبرة ودون مصافحة، ويمنع منعاً باتاً فتح الدواوين.



وطالب المنشآت العامة والخاصة والاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر وكافة المنشآت الاخرى التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة، فيما ستقوم اللجان بالتفتيش وتكثيف جولاتها، ومخالفة المتجاوزين.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، قرارات "مهمة" تأكيداً على القرارات السابقة والمتعلقة بوضع الاحتفالات والصالات والتجمعات وبيوت العزاء، واستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء وحالة الطوارئ، وما يجري من تزايد لانتشار فيروس (كورونا).وأعلن المحافظ وفق بيان للمحافظة على (فيسبوك)، إغلاق الصالات ومنع الاحتفالات بكافة أشكالها سواءً كان ذلك في المناطق المغلقة أو المفتوحة.