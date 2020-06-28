خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

أعلنت دولة قطر اليوم الأحد، تسجيل صفر من حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في البلاد، تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس بالإضافة، وشفاء 1477 شخصاً وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.





ووصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 78702 حالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

رام الله - دنيا الوطن